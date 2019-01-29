Очистка скважин и замена насоса в скважине - Скважина 24

  • Диагностика системы водоснабжения (выезд мастера) — от 3500 ₽
  • Замена насоса — от 8000 ₽
  • Замена гидроаккумулятора — от 4000 ₽
  • Замена реле управления — от 600 ₽
  • Замена блока автоматики – от 3500 ₽
  • Пуск – надувные услуги — от 1000 ₽
  • Замена обратного клапана (зависит от глубины загрузки насоса) — от 8000 ₽
  • Ремонт металлического кессона — от 10000 ₽
  • Обустройство скважины (подведение воды к дому) цена договорная
  • Земельные работы м.п.на глубину промерзания 1.6-1.8м — от 1200 ₽
  • Врезка крана — 500 ₽
  • Замена оголовка — 3000 ₽
  • Замена водоподъемной трубы (зависит от глубины) — от 8000 ₽
  • Извлечение застрявшего насоса (зависит от сложности) — от 15000 ₽
  • Сервисное годовое обслуживание — от 20000 ₽
  • Сервисное обслуживание (проверка системы, установка неисправностей) — от 3500 ₽
  • Замена промышленных насосов ЭЦВ,до 100 м – от 45000 ₽
  • Ремонт обсадной колонны (зависит от сложности) цена договорная

Наши цены

Наши услуги

Бурим и ремонтируем скважины с 2010 года.
Ремонт скважин на воду зимой

Ремонт скважин на воду зимой

от 3000 руб
Извлечение застрявшего насоса

Извлечение застрявшего насоса

Чистка скважины от ила и песка

Чистка скважины от ила и песка

14000 руб
Промывка и прочистка скважин

Промывка и прочистка скважин

от 14000 руб
Очистка скважин

Очистка скважин

от 14000 руб
Замена гидробака скважины

Замена гидробака скважины

от 3500 руб
Замена насоса ЭЦВ

Замена насоса ЭЦВ

от 45000 руб
Замена насоса в скважине

Замена насоса в скважине

от 8000 руб
Замена блока автоматики в скважине

Замена блока автоматики в скважине

от 3500 руб
Реанимация скважины

Реанимация скважины

от 8000 руб
Ремонт скважин

Ремонт скважин

от 3000 рублей
Диагностика скважин

Диагностика скважин

3500 руб
Обслуживание скважин

Обслуживание скважин

от 3500 рублей
Прокачка скважины эрлифтом

Прокачка скважины эрлифтом

от 14000 руб
Ремонт кессона

Ремонт кессона

от 10000 руб
Обустройство скважин

Обустройство скважин

от 5000 руб
Ремонт обсадной колонны скважины

Ремонт обсадной колонны скважины

от 25000 руб
Бурение скважин на воду

Бурение скважин на воду

от 1700 руб

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Отзывы наших клиентов

Достоинства: Компетентность, высокое качество работы, отзывчивость

Недостатки: Нет

Комментарий:

- Людмила Львовна
29.01.2019

Достоинства: Оперативный выезд, качество оказанных услуг.

Недостатки: Не выявила

Комментарий:

- Карина
29.01.2019

Достоинства: Быстро приехали

Недостатки: Нет

Комментарий: У нас в загородном доме…

- Виктория Стамболи
08.02.2018

Достоинства: Теперь вода есть!

Недостатки: Недостатков не обнаружено

Комментарий:

- Michail Potapov
06.02.2018

Достоинства: работают аккуратно

Недостатки: не заметил существенных

Комментарий:

- Леонид
06.02.2018

Достоинства: Быстро  и аккуратно 

Недостатки: нет

Комментарий: Как и всех людей,…

- Евгения
06.02.2018

Достоинства: Компетентные сотрудники, разумные цены

Недостатки: Я их не нашел

Комментарий:

- Сергей Астафьев
06.02.2018

Достоинства: честная компания, бурили скважину когда удобно именно нам, все убрали за собой, теперь пьем чистую воду.

Недостатки:

- Анна Калачева
05.02.2018

Достоинства: оперативно оформили заявку, сделали свою работу качественно

Недостатки: нету

Комментарий:

- Vera Solodyankina
17.01.2018

Достоинства: Качество работы

Недостатки: нету

Комментарий: После покупки дома стали…

- Александра
17.01.2018

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Очистка скважины на воду: доверить профессионалам или сделать самому
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Очистка скважины на воду: доверить профессионалам или сделать самому

Очистка скважины - это…

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