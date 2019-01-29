- Диагностика системы водоснабжения (выезд мастера) — от 3500 ₽
- Замена насоса — от 8000 ₽
- Замена гидроаккумулятора — от 4000 ₽
- Замена реле управления — от 600 ₽
- Замена блока автоматики – от 3500 ₽
- Пуск – надувные услуги — от 1000 ₽
- Замена обратного клапана (зависит от глубины загрузки насоса) — от 8000 ₽
- Ремонт металлического кессона — от 10000 ₽
- Обустройство скважины (подведение воды к дому) цена договорная
- Земельные работы м.п.на глубину промерзания 1.6-1.8м — от 1200 ₽
- Врезка крана — 500 ₽
- Замена оголовка — 3000 ₽
- Замена водоподъемной трубы (зависит от глубины) — от 8000 ₽
- Извлечение застрявшего насоса (зависит от сложности) — от 15000 ₽
- Сервисное годовое обслуживание — от 20000 ₽
- Сервисное обслуживание (проверка системы, установка неисправностей) — от 3500 ₽
- Замена промышленных насосов ЭЦВ,до 100 м – от 45000 ₽
- Ремонт обсадной колонны (зависит от сложности) цена договорная