Несоответствие насоса требованиям
Такая ситуация возникает в случае изначального неверного выбора насосного оборудования либо при увеличении потребности в объемах воды (например, при увеличении числа жильцов)
Поломка или износ оборудования
В этом случае нецелесообразно проводить ремонт, поскольку новый насос обойдётся ненамного дороже
Этапы замены погружного насоса
- Отключение электроснабжения старого насоса
- Отсоединение от водопровода водоподъёмной трубы
- Извлечение старого насоса из скважины.
Для этих целей используется стальной трос, способный выдержать нагрузку, превышающую вес поднимаемого насоса в 5 раз
- Подготовка нового насоса к установке.
Для этого нужно подключить его к водоподъёмной трубе, присоединить трос, размотать электрический шнур, зафиксировав его к тросу при помощи хомутов
- Опускание насоса в скважину
- Фиксация троса и подсоединение трубопровода к магистрали
- Подача электричества
- Проверка работы
Особенности монтажа
Когда выполняется замена скважинного насоса глубинного типа, вместе с оборудованием меняют трубы водопровода. Монтажные мероприятия производятся с применением подъемной спецтехники. Перед началом установки убираются лишние элементы вроде сцепок или заглушек.
Монтаж скважинного насоса предполагает соединение между собой питающего и электроснабжающего троса. Гидромашина также подсоединяется к водопроводной трубе. Противоположный конец изделия закрепляется на лебедочном или автокраном крюке. Во втором случае размеры трубы должны соответствовать высоте стрелы крана.
На следующем этапе замены насосного оборудования получившаяся конструкция медленно вводится в ствол. Верхний участок надежно закрепляется в области с устьем и расходится с автокраном. Вторая труба крепится к торцевой части первой. Затем агрегат продолжает постепенно опускаться дальше.
Описанные действия выполняются, пока не достигается запланированная глубина. Когда это происходит, труба и электрокабель скрепляются хомутом. Гидравлическая машина фиксируется по центру. В завершение операции проводятся тесты. Если проверка не выявляет недостатков работы системы, монтаж насоса в скважину проведен успешно.
Причины неисправностей
- Засорение фильтров.
- Исчерпание заявленного производителем ресурса.
- Разрыв троса
- Повреждение трубопровода.
- Разгерметизация.
- Уменьшение водного уровня в скважине.
- Замерзание воды в трубах.
Признаки поломки насоса
Снижение производительности.
Отсутствие воды в системе.
Полный отказ работы.
Важно: наличие указанных «симптомов» не всегда означает замену насоса в скважине. Главное, никогда не пытайтесь найти и самостоятельно устранить причину поломки. Слишком высока вероятность, что нанесете системе непоправимый вред. Вызовите профессионалов для проведения квалифицированной диагностики. В результате не только сэкономите на ремонте, но и восстановите работоспособность комплекса в короткие сроки.
Затраты на замену насоса в скважине определяются с учетом ряда факторов – страна-производитель устройства, скважинная глубина, модель установки и пр. Немаловажную роль играет тип привлекаемой спецтехники и дополнительные услуги. Например, вместе с насосным оборудованием часто меняются трубы и чистятся фильтры. Окончательный расчет производится после комплексной диагностики.