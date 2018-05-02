Когда выполняется замена скважинного насоса глубинного типа, вместе с оборудованием меняют трубы водопровода. Монтажные мероприятия производятся с применением подъемной спецтехники. Перед началом установки убираются лишние элементы вроде сцепок или заглушек.

Монтаж скважинного насоса предполагает соединение между собой питающего и электроснабжающего троса. Гидромашина также подсоединяется к водопроводной трубе. Противоположный конец изделия закрепляется на лебедочном или автокраном крюке. Во втором случае размеры трубы должны соответствовать высоте стрелы крана.

На следующем этапе замены насосного оборудования получившаяся конструкция медленно вводится в ствол. Верхний участок надежно закрепляется в области с устьем и расходится с автокраном. Вторая труба крепится к торцевой части первой. Затем агрегат продолжает постепенно опускаться дальше.

Описанные действия выполняются, пока не достигается запланированная глубина. Когда это происходит, труба и электрокабель скрепляются хомутом. Гидравлическая машина фиксируется по центру. В завершение операции проводятся тесты. Если проверка не выявляет недостатков работы системы, монтаж насоса в скважину проведен успешно.

Причины неисправностей