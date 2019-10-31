Демонтаж старого и монтаж нового насоса ЭЦВ 8-40-90

Замена насоса ЭЦВ в скважине на воду

Демонтаж старого и монтаж нового насоса ЭЦВ 8-40-90
31.10.2019

Демонтаж старого и монтаж нового насоса ЭЦВ 8-40-90

Команда компании "Скважина 24" провела замену насоса ЭЦВ (извлечение старого и монтаж нового) для завода ЖБИ.

Местоположение: деревня Горки, Ленинский район.

Проблема: насос ЭЦВ вышел из строя.

Параметры насоса: насос ЭЦВ 8-40-90 центробежный скважинный погружной.

 

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Замена насоса ЭЦВ

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