Чтобы избежать неоправданных расходов, текущий, плановый или капитальный ремонт скважин следует поручать профессионалам. Специалисты правильно выявляют причины поломок и предлагают адекватные меры по восстановлению работоспособности систем. Нельзя сказать, что ремонтные мероприятия обязательно обходятся дешево, но при содействии опытных мастеров не приходится переплачивать лишние деньги.
«Скважина 24» – качественно отремонтируем вашу систему!
|Услуги
|Цена
|Видеообследование скважины (геофизические исследования ГК, КС, КМ, РМ, ВК)
|От 4 500 руб
|Чистка скважин (промывка гидродинамическим способом, очистка от ила и песка)
|От 13 990 руб
|Услуги по замене насосного оборудования
|От 8 000 руб
|Услуги по замене насоса на металлических трубах (ЭЦВ, Grundfos и другие)
|От 4 500 руб
|Замена блока автоматики
|От 2 500 руб
|Замена гидроаккумулятора
|От 5 000 руб
|Сварочные услуги (зависит от сложности и поставленной задачи)
|цены обговариваются
|Ремонт обсадной колонны скважины (зависит от сложности)
|цены обговариваются
|Обслуживание водонапорных башен
|цены обговариваются
|Промывка очистка водонапорных емкостей (водонапорные башни)
|цены обговариваются
|Извлечение застрявшего/упавшего насоса (зависит от сложности)
|цены обговариваются
|Услуги буровой техники для ремонта скважины
|цены обговариваются
|Услуги подъемного крана (смена)
|От 14 000 руб
|Консультация специалиста по ремонту скважины
|Бесплатно
Компания осуществляет ремонт скважин в Москве и Московской области с 2009 года. За прошедшее время специалисты организации успешно отремонтировали сотни систем. Мастера постоянно повышали квалификацию и внедряли в деятельность передовые технологии. Благодаря этому сегодня наша команда предлагает удобный и выгодный для заказчиков сервис.
Гарантируем, что выполним ремонт скважины на воду в Московской области или на территории столицы максимально быстро. По завершении работы мастеров система начнет функционировать в штатном режиме и при условии соблюдения полученных от специалистов рекомендаций прослужит много лет.
Звоните +7 (495) 117-85-72 или 8 (906) 039-71-41 и оставляйте заявку.
Выезжаем на объект в любое время дня и ночи!
Наиболее частые поломки скважин
Оборудование и элементы скважин постоянно подвергаются отрицательному воздействию внешних факторов. Например, вода вызывает окисление и создает благоприятную обстановку для размножения болезнетворных микробов. Не отстает от «источника жизни» и почва, которая считается химически агрессивной средой. Агрегаты также периодически ломаются из-за перепадов напряжения или небрежного использования сварочных аппаратов. Все эти и многие другие причины приводят к следующим поломкам.
- Повреждение автоматики и реле регулировки рабочего давления
В электрических трехфазных системах неисправность в основном возникает из-за так называемого перекоса фаз. Во избежание выхода из строя насоса при обнаружении системных сбоев оборудование надо отключить и срочно вызвать мастеров.
- Нарушение функционирования или полный отказ гидравлического аккумулятора
Устройство ломается вследствие изнашивания резиновой груши. Из-за долгого и интенсивного применения изделие покрывается трещинами и лопается. Происходят деструктивные процессы и непосредственно внутри емкости. Бачки со временем расслаиваются и накапливают окалину. Затем оксидная смесь разрушает структуру резины. Чтобы необходимость ремонта водяных скважин не возникала слишком часто, настоятельно советуем хозяевам регулярно промывать систему.
- Выход из строя обратного клапана
Главный «симптом» – постоянное включение и отключение насосной установки. Поскольку внутри оборудования возникает избыточное давление, вращение вала осуществляется в противоположном направлении, и деталь изнашивается. Хотя большинство современных насосов комплектуется встроенными обратными клапанами, есть смысл установить дополнительную защитную трубопроводную арматуру. Что касается штатных пластмассовых лопастей, которые встречаются во многих агрегатах, то изделия не справляются с нагрузками и ломаются.
- Несоблюдение правил обустройства
В настоящее время большой популярностью пользуются услуги бурения скважины по принципу «все включено». Подобный подход весьма удобен для клиентов – вносишь фиксированную оплату и получаешь готовую систему водоснабжения. Чтобы уложиться в оговоренную сумму, недобросовестные исполнители прибегают к варьированию трубных диаметров. Делается это с помощью приваривания концевиков к крайним участкам тонких труб. Выгода для хозяев ощутимая, но такие работы нужно расценивать как самое настоящее мошенничество.
Описанные конструкции имеют недолгий эксплуатационный срок и характеризуются низкой производительностью. Вопрос решается использованием специально предназначенных для бурильных работ труб. Они поставляются с готовой резьбой, что исключает применение приварных замков. В процессе обустройства в металлический трубопровод вставляются пластмассовые трубы, которые прокладываются до самой поверхности и обладают надежной защитой от свищей и окисления. Изделия из металла лишь укрепляют собой скважинные стволы.
- Образование свищей
Появление отверстий объясняется гниением металлических труб. Особенно когда вместо резьбовых пользуются сварными изделиями. В этом случае одну из ключевых ролей играет качество швов. Учитывая, что горе-мастера редко уделяют внимание столь важным моментам, плохо сделанная работа рано или поздно дает о себе знать – в области трубных стыков образуются свищи.
- Прочие факторы
- Изнашивание электромонтажного кабеля.
- Погружение насосной установки под воду.
- Использование низкокачественных комплектующих.
- Прорыв труб.
- Выход из строя кессона.
- Засор или завал скважины.
- Смещение водоносных горизонтов.
- Нарушение целостности обсадной колонны.