Прекрасно, когда скважина качает чистую воду в нужном объеме. Но ведь, как и любой механизм, скважина и ее части тоже подвержены поломке. Итак, какие неисправности скважины встречаются наиболее часто?

Основная цель установки скважины - наличие чистой воды в объеме, достаточном для личного использования и ухода за участком. Следовательно, главные признаки поломки скважины связаны с невозможностью употреблять чистую воду в необходимом объеме: вода поступает в меньшем объеме или совсем перестала, изменила вкус, цвет, запах, в ней появились посторонние частицы.

Косвенными признаками неисправностей в работе скважины могут быть изменение уровня шума или вибрации при работе насоса, изменение расхода электроэнергии.

У каждого признака может быть несколько причин поломки скважины. Бывает, что можно определить сразу (насос перестал качать, оборвались провода, обвалилась колонна). Но случается, что причина кроется глубоко в водоносном слое, и выявить ее без специального оборудования и знаний невозможно.

Причины неисправности скважины могут быть связаны с неточностями в проектировании и ошибках в технологии проведения буровых работ и монтажа оборудования, а также с эксплуатацией и износом оборудования:

недостаточная глубина скважины;

несоблюдение технологии при бурении;

неправильная установка частей скважины: обсадной трубы, оголовка, гидробака, насоса, фильтров, гидроаккумулятора;

неправильный выбор насоса (неподходящей мощности), фильтров, проводов, кабелей;

неправильный монтаж кессона;

некачественная герметизация места прохода трубы в кессон;

износ оборудования - неизбежный процесс при активной эксплуатации скважины в условиях перепадов температур, высокого давления, вибрации, воздействия абразивных частиц, воды, песка, солевых отложений. В данном случае поможет своевременная диагностика и замена при поломке.

Основные признаки неисправности скважины и их возможные причины:

Снижение объема воды : поступает меньше или совсем нет (снижение дебита).

Причины: долговременное использование скважины и (как следствие) износ насоса или трубы, засорение фильтра. Слишком долго набирается вода .

Причины: поломка гидробака, заиливание (в данном случае вода еще и мутнеет). Вода не набирается .

Причины: поломка блока управления автоматики или погружного насоса. Появление ила в воде (заиливание).

Причины: износ фильтра или повреждение его сетки вследствие неправильной установки, а также, может быть, редкое использование скважины. Помутнение воды вследствие попадания бактерий, водорослей, загрязненных поверхностных вод.

Причины: разгерметизация обсадной колонны, редкое пользование скважиной - необходима прокачка или промывка, износ фильтра. Иногда бывает необходимо установить более мощный фильтр. Появление песка в воде (запесочивание) .

Причины: повреждение (прорыв) или неправильная установка фильтрующей сетки, ошибка при монтаже трубы обсадной колонны. Изменение вкуса воды .

Причины: попадание посторонних веществ вследствие нарушения герметичности конструкции, попадание микробов или посторонних химических соединений вследствие сезонных паводков или осадков.

Внимание! До проведения химического анализа и устранения причин загрязнения лучше отказаться от употребления такой воды. Изменение цвета воды на молочно-белый или красный (рыжий, желтый).

Вода меняет цвет на молочно-белый вследствие присутствия частиц песка, ила или глины.

Причины молочно-белого цвета воды: разгерметизация кессона или обсадной трубы, неисправность или неграмотный подбор фильтра, нечастый водозабор, ведущий к заиливанию.

Вода меняет цвет на рыжий (красный) вследствие присутствия в ней частиц окислившегося железа.

Причины рыжего (красного) цвета воды: смещение пород, обильные осадки или паводки, разгерметизация обсадной трубы. Появление пузырей воздуха в воде (кавитация) .

Причины: снижение давления. В области сниженного давления пузырьки воздуха могут собираться вместе и образовывать целые пустоты. Вследствие этого вместо необходимого объема воды насос качает воздух.

Решение: замена насоса на более мощный, замена всасывающего патрубка на другой с бОльшим диаметром, уменьшение количества поворотов во всасывающей трубе (замена жестких труб на гибкие).

Кроме того, причины поломки скважины могут быть вызваны природными факторами:

Попадание грунтовых и талых вод (подтопление).

Смещение водоносных слоев (опускаются вниз или пересыхают): редкое явление, но все же может произойти.

Последствия влияния природных факторов: нарушение герметичности водоносного слоя вследствие попадания в другие слои грунта и появление посторонних частиц, помутнение, заиливание или (и) изменение вкуса воды.

Что важно помнить при возникновении трудностей с подачей и качеством воды из скважины? Неграмотная и несвоевременная диагностика и ремонт могут привести к более серьезным поломкам. Выявить точную причину неполадок могут специалисты с большим опытом работы. Ведь порой причина кроется в буквальном смысле очень глубоко - там, где увидеть может лишь камера, а понять причину проблемы сможет опытный зоркий глаз профессионала.

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