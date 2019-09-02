Капитальный ремонт скважин. Артезианский источник – гордость любого дома. Он дает чистую и вкусную воду каждый день и при этом экономит Ваши средства. Бурение скважин в Московской области благоприятно благодаря подземным водам, находящимся на небольшой глубине.

Бурение скважины Красногорск от 1500 руб

Глубина артезианских скважин в данном районе достигает от 70 до 120 метров, а песчаных не более 35 метров.

Работа начинается только с одобрения геологов, которые дают разрешение на выемку грунта. Чтобы выполнить выемку грунта на большую глубину, необходима мощная техника, которая имеется в арсенале нашей компании. Следом выполняется обустройство скважины. Устанавливается глубинный насос для скважин, кессон и обсадная колонна для защиты системы.

Уход и чистка скважины Красногорск от 13 000 руб

Капитальный ремонт скважин. Всякая техника нуждается в профилактической очистке от грязи. Скважины подвержены риску поломки с первых дней. Очень важно вовремя очищать скважину от ила и песка, чтобы не допустить ее полного выхода из строя. Наши профессиональные сотрудники умеют качественно выполнять очистку скважин. Мы имеем необходимое снаряжение для выполнения данных работ, благодаря чему процесс будет быстрым, а качество наивысшим.

Капитальный ремонт скважин Красногорск от 4500 руб

Агрессивная среда пагубно влияет даже на самую дорогую технику, вот почему ремонт нужен незамедлительно. Наша компания предлагает замену изношенных деталей, извлечение насоса из скважины, установку новой системы по выгодным ценам. Мы сотрудничаем с поставщиками оригинальных деталей. Вам не нужно искать новую системы, мы доставим Вам ее сами. Самостоятельный ремонт может привести к непоправимым последствиям, поэтому доверяйте ремонт скважин профессионалам.

Преимущества

Мы предлагаем своим клиентам выгодные условия для сотрудничества:

Низкие цены;

Качественное обслуживание;

Заключение договора комплексного обслуживания;

Профессиональные сотрудники.

Вы можете доверить скважину в своем дворе нам, не переживая о пагубных последствиях.